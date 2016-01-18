Гривня на межбанке упала до 24,80 за доллар

В понедельник, 18 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 24,60/24,80 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,7910/27,0020 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3120/0,3150 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 24,7500 гривни/доллар, к этому часу заключено 2 сделки на сумму 0,4 миллиона долларов.