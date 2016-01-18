Рубль обновил антирекорд: 85,93 за евро

Официальный курс евро с 19 января 2016 года установлен Банком России на уровне 85,622 рубля, что на 2,3269 рубля выше действующего сегодня курса и является рекордом за всю историю существования евро, сообщает РБК.

"До сих пор максимальный официальный курс евро был установлен ЦБ РФ 18 декабря 2014 года: тогда один евро был приравнен к 84,589 рубля", - отмечает издание.

Отмечается, что официальный курс доллара вырос в понедельник на 2,1 рубля. С 19 января курс доллара установлен ЦБ на уровне 78,6678 рубля. Выше 78 рублей официальный курс доллара после деноминации 1998 года не поднимался еще ни разу.

В ходе сегодняшних торгов на Московской бирже курс доллара поднимался до 78,936 рубля, курс евро — до 85,93 рубля.

"Новый импульс снижению курса рубля придало понижение мировых цен на нефть. В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в марте 2016 года упала ниже отметки 28 долларов. На минимуме цена опустилась до 27,72 доллара", - говорится в сообщении.

"Падение нефтяных цен толкает рубль к новым антирекордам. Рынок сломлен негативом, исходящим от нефти. Чуть более активные продажи валюты экспортерами всю прошлую неделю лишь частично компенсировали падение рубля", - отмечает аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов.

Руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов полагает, что уже на этой неделе курс рубля может упасть до 80 за доллар.

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"Если не последует никаких действий и заявлений со стороны нефтяного картеля и в процесс не вмешается геополитика, то нефтяные котировки в среднесрочной перспективе могут опуститься к значению 20 долларов за баррель. Соответственно, рубль продолжит ослабление относительно доллара и евро", — пояснил Зотов.

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К 13:05 стоимость февральских фьючерсов Brent на бирже ICE составляла 29,09 доллара за баррель, стоимость доллара на Московской бирже — 78,671 рубля, курс евро — 85,695 рубля.