Рубль вошел в пике: больше 79 за доллар

В ходе послеобеденных торгов курс доллара впервые более чем за год перевалил за 79 рублей, достигнув на максимуме отметки 79,161 рубля, что на 1,558 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов, сообщает РБК.

"В предыдущий раз выше 79 рублей курс доллара поднимался 16 декабря 2014 года, когда был зафиксирован максимальный со времен деноминации 1998 года показатель 80,1 рубля", - говорится в сообщении.

Курс евро на Московской бирже сегодня также растет, поднявшись на максимуме до отметки 86,26 рубля, что на 1,58 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Обесценивание рубля происходит на фоне падения мировых цен на нефть. В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в марте 2016 года опускалась до 27,72 доллара, однако затем скорректировалась, поднявшись на максимуме до 29,58 доллара.

Аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов полагает, что факторов, которые сейчас могли бы "развернуть" нефть и рубль, пока "не просматривается".

Читайте такжеРоссийский рубль продолжает падать вслед за нефтью

"Ближайшей, прежде всего психологической, целью для рубля остается отметка в 80 рублей/доллар. Новостной фон на сегодня сдержанный - американские площадки отдыхают, а на европейских не будет значимых данных. В перспективе недели в фокусе американская и китайская статистика, волатильность останется высокой", - отметил Давыдов.

Читайте такжеРоссийский фондовый рынок обвалился вслед за нефтью и рублем

К 14:50 стоимость мартовских фьючерсов Brent на бирже ICE составляла 28,95 доллара за баррель, а стоимость доллара на Московской бирже - 78,99 рублей, курс евро - 86,04 рублей.