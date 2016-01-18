Инфляция в 2016 году может вдвое превысить прогнозируемые правительством 12% - эксперт

Инфляция в 2016 году может вдвое превысить прогнозируемые правительством 12% и составить 20-25%, спрогнозировал директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на пресс-конференции в Киеве.

"Невозможно в четыре раза снизить инфляцию за один год, - сказал Дорошенко. – Поэтому (инфляция в 2016 году - УНИАН) 20-25% – это абсолютно реально".

Также он отметил, что при уровне инфляции в 2015 году около 45%, цены на товары выросли неравномерно. Товары повседневного спроса подорожали значительно, и в первую очередь это касается продуктов питания. По этой группе товаров, по словам эксперта, инфляция составила в прошлом году 50-70%. Например, овощи за октябрь-ноябрь подорожали на 80%, а по итогам года их цена выросла более чем на 100%. Также стремительно росли цены на муку, хлеб и макароны. Дорошенко отметил, что, по его мнению, в 2016 году тенденция сохранится, и больше всего цены вырастут на те же группы товаров: социальные виды хлеба, муку и макароны, курятину и недорогое мясо, подсолнечное масло и молочную продукцию.

"То, что сегодня спрашивают люди, что они еще могут купить – это и будет в дальнейшем дорожать больше всего", - сказал Дорошенко.

Эксперт также связал это со стремительным падением покупательной способности населения.

"На сегодняшний день уровень покупательной способности скатывается к тому, что люди большую часть своих денег тратят на продукты питания, причем на самые дешевые из них", - пояснил Дорошенко.

В то же время эксперт отметил, что цены могут вырасти и больше, если правительство будет заниматься популизмом в сфере социальных выплат и печатать деньги.

"За счет инфляции, на самом деле, выплачивают все социальные пособия. И если не будет других источников поступлений (кроме печатания денег - УНИАН), мы опять увидим рост инфляции", - добавил эксперт.

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Как сообщал УНИАН, бюджет Украины на 2016 год предполагает инфляцию в 12%. Цены в Украине в 2015 году выросли до 43,3% по сравнению с ростом на 24,9% в 2014 году. Инфляция в прошедшем году достигла максимального значения за последние 20 лет.

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За год больше всего выросли цены на природный газ – в 3,7 раза, горячую воду и отопление – на 78,4%, электроэнергию – на 66,9%, овощи – на 66,7%, подсолнечное масло и яйца – на 59,4%, безалкогольные напитки – на 57,8%.