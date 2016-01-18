Нацбанк ослабил официальную гривню на 25 копеек

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2463,7118 (18 января - 2438,2961)

100 EUR - 2683,4749 (18 января - 2661,1564)

10 RUR - 3,1318 (18 января - 3,1846)

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Как сообщал УНИАН, 18 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,60/24,75 гривни/доллар.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,7990/26,9570 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3110/0,3130 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 24,6357 гривни/доллар, к этому часу было заключено 433 сделки на сумму 234,2 миллиона долларов.