Нацбанк ослабил официальную гривню на 25 копеек
Официальный курс НБУ на 19 января: 100 USD – 2463,7118 гривни; 100 EUR – 2683,4749 гривни; 10 RUR – 3,1318 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США - 2463,7118 (18 января - 2438,2961)
100 EUR - 2683,4749 (18 января - 2661,1564)
10 RUR - 3,1318 (18 января - 3,1846)
Читайте такжеМонетарная база в Украине за год выросла на 2,8 миллиарда гривень
Как сообщал УНИАН, 18 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,60/24,75 гривни/доллар.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,7990/26,9570 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3110/0,3130 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 24,6357 гривни/доллар, к этому часу было заключено 433 сделки на сумму 234,2 миллиона долларов.