Украина проводит 6 антидемпинговых расследований в отношении РФ - Минэкономразвития

Соответствующая информация содержится в документе, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли.

В частности, расследования касаются азотных удобрений, соды, шлифовальных кругов, древесноволокнистых плит, шифера и изделий из пенополиуретана.

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При этом Россия является рекордсменом по количеству уже применяемых Украиной антидемпинговых мер – они действуют в отношении 8 товарных групп. Второе место по этому показателю занимает Китай с 4 товарными группами, третье – Киргизия с тремя, четвертое – Беларусь с двумя товарными группами.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года российская власть приняла ряд решений, которые ограничивают, а в некоторых сегментах полностью отменяют торговые отношения с Украиной. Среди таких решений – приостановление Россией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины в рамках СНГ. Ограничительные меры вступили в силу с 1 января 2016 года. Следом, 2 января, Украина ввела зеркальные торговые меры, а именно – импортные пошлины на широкий спектр российских товаров и товарных групп в размере от 1,5% до 19%. Часть сборов имеет переходный период в 3-5 лет. С 4 января Россия полностью запретила транзит украинского экспорта по российской территории. С 10 января вступило в силу еще одно решение украинской власти – о полном запрете импорта продовольствия, сигарет, алкогольной продукции, продукции химической промышленности и железнодорожного оборудования российского производства. Мероприятия по транзиту пока не анонсировались. Вместе с тем, Украина анонсировала переговоры с ЕС и ВТО по вопросу запрета транзита украинских товаров через Россию.

Заявление Украины о дискриминационных мерах в отношении украинского экспорта уже принято и обнародовано в Секретариате ВТО.