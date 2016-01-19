Стало известно, сколько "упрощенцы" заплатили единого налога за прошлый год

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

«Только в декабре объем платежей составил 0,7 млрд грн», - отметили в ГФС. Основной массив платежей, как сообщили в ведомстве, обеспечили физлица-предприниматели. Они уплатили 6,7 млрд грн, что на 1,4 млрд грн больше показателя 2014 года.

«Юридические лица-упрощенцы, включая плательщиков третьей и четвертой групп, с начала года уплатили в бюджет 4,2 млрд грн единого налога», - сообщили в ГФС.

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Как сообщал УНИАН, в Украине с 2011 года действует упрощенная система налогообложения для малого и среднего бизнеса, позволяющая платить в бюджет единый налог. Условием применения норм упрощенного налогообложения является доход от предпринимательской деятельности. Порогом такого дохода до 2015 года были 20 млн грн, однако с 2016 года он снижен до 5 млн грн.