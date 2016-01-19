Гривня на межбанке упала до 25,15 за доллар

Во вторник, 19 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 24,75/25,15 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,8480/27,2830 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3140/0,3190 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 24,9401 гривни/доллар, к этому часу заключена 21 сделка на сумму 3,5 миллиона долларов.