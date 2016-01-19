МВФ ухудшил прогноз падения российской экономики

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) ухудшили прогноз падения экономики России в 2016 году, сообщает РБК.

"Согласно обновленной версии прогноза, опубликованной сегодня на сайте МВФ, в текущем году объем ВВП России сократится на 1%, а не на 0,6%, как предсказывалось в октябрьской версии прогноза. В документе подчеркивается, что экономика России продолжит пребывать в рецессии из-за давления низких цен на нефть и введенных Западом санкций", - говорится в сообщении.

В МВФ также отметили, что падение экономики России окажет негативное воздействие на другие страны СНГ, часть из которых и сама столкнулась с сокращением доходов от нефтегазового экспорта и вынуждена вдобавок реформировать собственные экономики. В результате средний рост экономик стран СНГ (за исключением России) составит в 2016 году лишь 2,3%, что на 0,5 процентного пункта (п.п.) меньше, чем предсказывалось ранее.

Кроме того, эксперты МВФ ухудшили прогнозы экономического развития ряда других стран. Так, например, экономика Бразилии, по новым данным, упадет в 2016 году сразу на 3,5%, то есть на 2,5 п.п. глубже, чем ожидалось ранее. Прирост ВВП Саудовской Аравии замедлится на 1 п.п. – до 1,2% в 2016 году и до 1,9% в 2017 году. Экономика США в текущем году вырастет на 2,6%, а не на 2,8%, как предсказывалось в предыдущей версии прогноза МВФ.

Общемировой ВВП в 2016 году, по новой версии прогноза, вырастет на 3,4%, тогда как ранее предполагался рост в 3,6%.

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По данным МВФ, средняя стоимость нефти на мировом рынке (усредненная цена нефти марок Brent, WTI и Dubai Fateh) в 2015 году уменьшилась на 47,1% - до 50,92 доллара за баррель. В 2016 году цена нефти, согласно прогнозу, может снизиться еще на 17,6% - до 41,97 доллара за баррель. Однако уже в 2017 году на мировом нефтяном рынке, согласно прогнозу МВФ, должен возобновиться рост цен. По итогам 2017 году средняя цена может вырасти на 14,9% – до 48,21 доллара за баррель.