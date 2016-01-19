В обменниках курс доллара перевалил за 27 гривень

Наиболее часто валюту продают по курсу от 27,00 до 27,40 гривень за доллар, сообщает Finance.ua.

"Максимальный курс продажи доллара составляет 28,10 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсами от 27,00 до 27,40 гривень за доллар", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что суммарный объем заявок “Куплю USD” в 6 раз превышает “Продам” (58,28 миллиона и 9,22 миллиона гривень соответственно).

В течение сегодняшних торгов на украинском межбанке гривня постоянно обесценивается, по состоянию на 12:00 курс доллара США составил 25,15 гривни.

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Кроме того, средневзвешенный курс доллара, по данным Нацбанка, составил 24,63 гривни и в скором времени может превысить отметку в 25 гривень.