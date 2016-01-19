Украина отправляет грузы через Россию в Казахстан с помощью спецконвоев - торгпред

Украина в рамках преодоления последствий транзитного эмбарго России в отношении украинского экспорта в третьи страны, введенного с 4 января текущего года, организовала специальный конвой для украинских автомобилей для прохождения по территории России.

Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли Украины Наталья Микольская.

По ее словам, первый такой конвой был организован для 8 автомашин, направляемых в Казахстан.

"Сегодня пошел первый конвой - 8 машин по территории Российской Федерации. Мы следим за этим, чтобы понять, можем ли мы двигаться далее и дойдут ли они до границы Российской Федерации с Казахстаном. Стоимость конвоя 350 долларов за одну машину. В конвое - 7-8 машин. Предварительная информация: конвои будут идти не каждый день, - сказала Микольская. - Но Россия и далее блокирует экспорт. У них появляется дополнительное условие: украинские водители в наших автомобилях могут заезжать через прямые пункты пропуска, а не через пункты пропуска в Беларуси, например. Требование российской стороны - нанимайте российских водителей".

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Ранее министр экономразвития и торговли Украины Айварас Абромавичус сообщил, что все 25 пунктов пропуска на украинско-российской границе, включая 9 пунктов пропуска в зоне АТО, полностью закрыты для украинского экспорта в Казахстан. Для транзита используются два пункта пропуска через Беларусь, однако и эти пункты не гарантируют прохождения товаров.