Украина пока не собирается вводить запрет на транзит российских товаров

Украина не рассматривает пока возможностей введения запрета транзита российских товаров по своей территории, поскольку такие меры противоречат правилам ВТО, сказала торговый представитель Украины Наталья Микольская.

"Украина является добропорядочным членом ВТО. И на данный момент у нас нет намерений блокировать транзит по территории Украины", - сказала Микольская.

Вместе с тем, она подчеркнула, Украина находится в крайне непростой ситуации, и потому она вынуждена синхронизировать свои шаги со своими торговыми партнерами и работать в рамках существующих соглашений.

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"Мы в нестандартной ситуации, и я говорю о том, что есть на сегодня. Какими будут далее действия Российской Федерации, мы не знаем", - сказала Микольская.