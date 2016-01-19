Украина поднялась на 17 позиций в рейтинге офшоров для бизнес-услуг

Украина поднялась на 17 позиций в ежегодном рейтинге привлекательных офшоров для бизнес-услуг и операций от ведущей консалтинговой компании ATKearney, заняв 24 место.

Обновленный рейтинг опубликован на сайте компании.

При этом ключевыми преимуществами Украины аналитики называют финансовую привлекательность и образованную дешевую рабочую силу.

Негативным фактором для нашей страны при этом являются плохие условия для ведения бизнеса.

Украина в рейтинге опередила Британию, занимающую 25 место. В то же время, возглавляют список привлекательных стран Индия и Китай, а Польша занимает 10 место.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 16 декабря утвердил дорожную карту дерегуляции, имплементация которой позволит Украине в 2017 году улучшить свою позицию в ТОП-50 рейтинга легкости ведения бизнеса от Всемирного банка - Doing Business, а в 2018 году - войти в ТОП-20.

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Украина в 2015 году поднялась на 13 позиций в рейтинге Doing Business, заняв 83 место. Эксперты Всемирного банка отметили, что ключевой реформой, которая способствовала повышению рейтинга, является упрощение регистрации бизнеса. В то же время, проблемными для бизнеса в Украине остаются подключение к электросетям, получение разрешений на строительство, ведение трансграничной торговли и процедура банкротства.