МВФ подтвердил свои прогнозы по мировой экономике

Международный валютный фонд подтвердил прогноз роста мировой экономики в 2016 году на уровне 3,4% и улучшил прогноз роста на 2017 год - до 3,6% с 3,4%.

Об этом говорится в обновленном обзоре мировой экономики (World economic outlook), опубликованном на сайте организации.

"Мировой рост, который, по текущим оценкам, составил 3,1% в 2015 году, прогнозируется на уровне 3,4% в 2016 году и 3,6% в 2017 году. Оживление мировой активности будет более постепенным, чем ожидалось в октябре 2015 года", - подчеркнули в Фонде.

В МВФ отметили, что в странах с развитой экономикой рост будет неровным, а развивающиеся страны и рынки продолжат тенденции 2015 года и столкнутся с новыми трудностями.

"Замедление роста и перебалансировка в экономике Китая, снижение цен на биржевые товары и напряженность в некоторых крупных странах с формирующимся рынком будут продолжать негативно сказываться на перспективах роста в 2016-2017 годах", - говорится в обзоре МВФ.

"Риски для мировых перспектив все еще смещены в сторону снижения роста и связаны с продолжающимися корректировками в мировой экономике: общим замедлением роста в странах с формирующимся рынком, перебалансировкой в Китае, снижением цен на биржевые товары и постепенным ужесточением необычно мягких денежно-кредитных условий в США. Если трудности, связанные с этими ключевыми процессами, не будут успешно преодолены, мировой рост может застопориться", - отмечает Фонд.

В МВФ также обратили внимание, что экономика стран с формирующимся рынком, по прогнозу, будет расти в целом стабильными темпами, хотя и с некоторым замедлением в 2016 году.

"Ожидается, что страны Содружества независимых государств будут испытывать воздействие рецессии в России и геополитической напряженности в регионе, а также, в некоторых случаях, и внутренних структурных недостатков и низких цен на нефть. По прогнозу, рост в этих странах будет небольшим в 2016 году, но ускорится в 2017 году", - говорится в обзоре МВФ.

Ранее МВФ спрогнозировал, что в целом экономики стран СНГ, без учета России, вырастут на 2,3% в 2016 году, и на 3,2% - в 2017 году.

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Как сообщал УНИАН, главный кредитор Украины - Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики нашей страны по итогам 2015 года на 9% и рост на 2% в 2016 году. Прогноз инфляции МВФ совпадает с ожиданиями правительства - на уровне 45,8% по итогам 2015 года и 12% по итогам 2016 года. Более пессимистичен в своих прогнозах Всемирный банк, который считает, что экономика в 2015 году покажет падение на 12%, а в 2016 году - рост не сможет превысить 1%.