Кредиторам "Дельта Банка" второй и третьей очереди начали выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал выплаты кредиторам ликвидируемого "Дельта Банка", сообщила пресс-служба фонда.

"Согласно решению исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц от 14 января 2016 года №4 уполномоченным лицом фонда на ликвидацию АО "Дельта Банк" начато удовлетворение требований кредиторов второй и третьей очереди, в соответствии со статьей 52 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", - говорится в сообщении.

При этом выплаты будут осуществляться в безналичной форме путем перечисления средств на банковские счета кредиторов, начиная с 14 января 2016 года и до полного погашения задолженности.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил выплаты по общему реестру вкладчиков ликвидируемого "Дельта Банка", которые продолжались с 3 декабря 2015 года по 15 января 2016 года включительно.

8 октября 2015 года Фонд гарантирования приступил к ликвидации крупнейшего финучреждения, попавшего в управление фонда за всю историю банковской системы Украины, – "Дельта Банка", которая продлится два года – до 4 октября 2017 года включительно.

Со 2 марта прошлого года в банке работала временная администрация на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным. В период временной администрации фонд выплатил вкладчикам банка 8,47 миллиарда гривень возмещения по вкладам.

В июле 2015 года Печерский суд дал разрешение Генпрокуратуре на проведение внеплановой ревизионной проверки банка по факту приобретения им за счет средств полученного от НБУ рефинансирования на 4,1 миллиарда гривень валюты на 535,3 миллиона долларов и перечисления их за границу 12 компаниям своих сотрудников.

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Президент Украины Петр Порошенко 9 октября 2015 года обратился к генпрокурору Виктору Шокину с просьбой взять под личный контроль расследование уголовных дел, связанных с неплатежеспособностью и ликвидацией "Дельта Банка", отвечая на электронную петицию от 1 сентября, которую подписали более 28 тысяч граждан.

"Дельта Банк" работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основным акционером банка являлся бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей 29,39%.