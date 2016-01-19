Bloomberg внес Украину в Топ-50 инновационных экономик мира

В первой пятерке рейтинга с инновационными экономиками кроме Южной Кореи Германия, Швеция, Япония и Швейцария, сообщает ZN.UA со ссылкой на Bloomberg.

"Южная Корея лидирует в рейтинге, набрав 91,31 пункта. Такой результат страна достигла благодаря получению высоких оценок сразу по нескольким критериям оценивания. Второе место у Германии (85,54 пункта), третье — Швеции (85,21). На четвертом месте оказалась Япония (85,07), замыкает топ-5 Швейцария (84,96)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что индекс рассчитывался на основе семи оценок - расходов на инновации и исследования, продуктивность, эффективность, концентрацию исследований, исследователей и высокотехнологичных компаний, регистрацию патентов.

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"В топ-10 рейтинга - Сингапур, Финляндия, США (восьмое место), Дания и Франция. Вторая в мире по величине экономика Китая – 21-е. Россия заняла 12-е место, оказавшись между Израилем (11-е) и Австрией (13-е). Украина заняла 41 место в рейтинге (набрав 56,77 пунктов), а замкнул список Топ-50 Казахстан", - подчеркивает издание.