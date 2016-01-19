Нацбанк ослабил официальную гривню до 24,84 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2484,4282 (19 января – 2463,7118)

100 EUR – 2700,0766 (19 января – 2683,4749)

10 RUR – 3,1654 (19 января – 3,1318)

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Как сообщал УНИАН, 19 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,00/25,25 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,2450/27,5140 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3160/0,3200 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 24,8443 гривни/доллар, к этому часу было заключено 428 сделок на сумму 215,22 миллиона долларов.