Абромавичус озвучил прямые потери украинских экспортеров от российских торговых санкций

Прямые потери украинских экспортеров от российских торговых санкций, введенных с начала 2016 года, составят 420-600 млн долл., потери от прямого товарного эмбарго - 98 млн долл., сообщил в ходе брифинга министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

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«Прямые потери украинских производителей в виде утраченной выручки только по эмбарго - 98 млн долл. Это одна цифра. В общей сложности, в том числе и из-за поднятия тарифов (и пошлин - УНИАН) мы оцениваем, что недополучение выручки украинскими производителями должно быть в размере от 420 до 600 млн долл.», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, жесткие торговые меры в отношении Украины были анонсированы и введены Российской Федерацией в ответ на вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Соглашение заработало в полном объеме с 1 января 2016 года. Тогда же вступили в силу российские торговые ограничения, включая полный запрет на импорт украинского продовольствия. С 4 января вступил в силу запрет на транзит украинских товаров по территории России.