Порошенко на экономическом форуме в Давосе будет добиваться расширения финансирования МВФ – эксперт

Об этом сообщил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, передает "Радио Свобода".

"Очевидно, что без средств МВФ Украина не может ни стабилизировать курс гривны, ни выполнять бюджетные статьи, даже так называемые защищенные бюджетные статьи. Украина будет просить или ускорения выплаты очередного транша, или вообще расширения программы с МВФ", – подчеркнул он.

При этом, отмечает экономист, не стоит ожидать конкретных договоренностей во время встреч в Давосе.

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Напомним, в швейцарском Давосе открывается 46-я сессия Всемирного экономического форума, которая продлится с 20 по 23 января. Участие в мероприятии примет и президент Украины Петр Порошенко. Он планирует встретиться, в частности с руководителями Международного валютного фонда и Международного комитета Красного Креста.

Впрочем, эксперты отмечают, что несмотря на последние международные события, тема Украины сейчас не будет стоять на переднем плане этого мероприятия.