Рубль обновил антирекорд к евро

Сразу после начала торгов в среду евро достиг отметки в 87,10 рубля, что является самым высоким показателем с декабря 2014 года, сообщает РБК.

Вместе с тем отмечается, что доллар на открытии вновь превысил отметку в 79 рублей, достигнув показателя в 79,40 рублей.

Падение рубля происходит на фоне снижения цен на нефть. По состоянию на 10:12 стоимость барреля североморской Brent опустилась до 28,16 доллара, что близко к суточному минимуму.