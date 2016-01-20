Bank of America рассчитал курс рубля для бездефицитного бюджета РФ

​При падении цены на нефть до $25 за баррель для бездефицитного исполнения российского бюджета на 2016 год доллар должен стоить 210 рублей. Для исполнения бюджета с дефицитом 3%, который в России в декабре назвали "максимальным", доллар должен стоить 140 рублей, подсчитали экономисты Bank of America Merrill Lynch, сообщает РБК.

"В середине января глава российского Минэкономразвития Алексей Улюкаев сообщил, что ведомство разрабатывает стрессовый сценарий, в соответствии с которым цена барреля нефти упадет до $25", - говорится в сообщении.

С начала года нефть марки Brent подешевела на 20%, впервые с 2004 года опустившись ниже $28 за баррель. Курс доллара при этом пробил отметку 79 рублей, евро вырос до 86 рублей. В последний раз выше 79 рублей доллар поднимался 16 декабря 2014 года, когда был зафиксирован максимальный со времен деноминации 1998 года показатель — 80,1 рубля.

Нефтяные аналитики крупнейших инвестиционных банков в начале года понизили свои прогнозы по нефти. Societe Generale понизил свой прогноз по стоимости Brent на $11,25, до $42,5 в 2016 году. Эксперты ING снизили базовый прогноз стоимости нефти марки Brent на 2016 год с $45–60 до $35–55 за баррель. Bank of America Merrill Lynch пересмотрел свой прогноз по стоимости Brent в 2016 году с $50 до $46 за баррель. Аналитики Газпромбанка пересмотрели свой прогноз по цене на нефть в 2016 году​ с $50 до $38,3 за баррель. Курс доллара, по их мнению, на конец 2016 года составит 72,3 рубля.

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По оценке Barclays, среднегодовая цена на нефть в 2016 году составит $37 за баррель (против предыдущего прогноза в $60 за баррель). Аналитики этого банка Кевин Норриш и Майкл Коэн в своем обзоре писали, что в связи с заметным ухудшением ситуации на нефтяном рынке в начале 2016 года вынуждены внести корректировки в прогноз нефтяных цен.

"Хотя мы по-прежнему ожидаем повышения цен на нефть во второй половине 2016 года, мы видим, что рост начнется с более низких уровней, чем предусматривалось раньше, и будет медленнее", — говорилось в обзоре.