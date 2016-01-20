Замминистра экономразвития Корж подал в отставку ради возвращения в бизнес

Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

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«Как и большинство моих коллег, я пришел во власть из бизнеса, рассматривая этот шаг как свою волонтерскую помощь стране. Сегодня я готов вернуться в реальный бизнес. Я с гордостью работал в наиболее реформаторской команде в правительстве, и буду рад продолжить сотрудничество и в будущем, - цитирует пресс-служба Коржа. - Считаю, что мой опыт и идеи, наработанные за этот год, могут пригодиться в реформе управления государственными предприятиями. В частности, я рассматриваю возможность принять участие в конкурсе на управление одним из государственных промышленных предприятий или продолжить работу в наблюдательных советах наших крупнейших госкомпаний".

Комментируя отставку Коржа, министр экономразвития Айварас Абромавичус выразил благодарность за проделанную работу. «Я и наша команда благодарны Руслану за то, что он в свое время взялся за очень сложный участок работы. Его опыт создания и внедрения стратегий изменений был очень полезным для нас, ведь реформа государственных предприятий была и остается одним из наших приоритетов. Профессиональные руководители такого уровня сейчас очень нужны госкомпаниям", - сказал Абромавичус.

Корж был назначен на должность 4 февраля 2015 года.