Курс российского рубля рухнул ниже 80 за доллар

Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов 20 января достиг 80 рублей. К 11:10 сделки с валютой США совершались по 79,99 рубля, сообщает Slon.ru.

"Биржевой курс евро к тому же времени закрепился выше 87,5 рубля. Обе валюты продолжают обновлять максимумы к рублю больше чем за год – с декабря 2014 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российский рубль начал текущую неделю падением по отношению к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти в преддверии публикации данных о запасах углеводородов в США.

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Мартовские фьючерсы на Brent утром 20 января подешевели на 2,3% до $28,2 за баррель, а днем опустились ниже $28. Стоимость барреля WTI упала ниже $29.