Кабмин утвердил расширенный перечень российских товаров, попадающих под эмбарго

Кабинет министров Украины на своем заседании в среду, 20 января, утвердил расширенный перечень товаров российского производства, запрещенных к ввозу на территорию Украины.

Об этом в ходе заседании правительства сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Он сообщил, что обновленный и расширенный перечень включает свыше 70 товарных позиций.

"Сегодня Кабинет министров принимает решение одобрить расширение перечня товаров, которые запрещены к ввозу из Российской Федерации. Речь идет о дополнительном списке в более чем 70 товарных групп. Это контрмеры на экономическую агрессию Российской Федерации. И мы далее будем защищать свой внутренний рынок", - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, с 10 января Украина ввела эмбарго на импорт порядка 30 товарных позиций из России в ответ на аналогичные действия российской стороны. Под запрет попали товары продовольственной группы, водка, табачные изделия, продукция химической промышленности и железнодорожное оборудование. Кроме того, Украина ввела пошлины на российский импорт, ставки которых варьируются в диапазоне 1,5-19% с переходным периодом 3-5 лет.

Требование пересмотреть и расширить перечень российских товаров, попадающих под запрет на импорт, высказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк на предыдущем заседании правительства. Торговое эмбарго является "зеркальной" мерой украинских властей в ответ на агрессивные торговые действия России, которая с начала текущего года также ввела полное эмбарго на продовольственный экспорт, подняла пошлины на импорт других товарных групп, поставляемых из Украины в Россию, а также ввела полный запрет на транзит украинских грузов по территории России в сторону стран Средней Азии. Украина считает действия России политически мотивированными и продиктованными исключительно вступлением в силу с 1 января текущего года Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Украина уже заручилась поддержкой своих действий в Евросоюзе, а также направила соответствующую ноту в Секретариат ВТО. Нота Украины о дискриминационных действиях России будет рассмотрена, как ожидается, в ходе Генерального совета ВТО во второй половине февраля.