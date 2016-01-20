Гривня укрепилась на межбанке сразу на 55 копеек

В среду, 20 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 24,48/24,70 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,8250/27,0660 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3060/0,3090 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 24,6683 гривни/доллар, к этому часу заключено 73 сделки на сумму 26,6 миллиона долларов.