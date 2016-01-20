Яценюк собирает Совет по финансовой стабильности, чтобы сдержать инфляцию и обсудить курс
13:05, 20 января 2016Финансы
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Заседание Совета состоится после возвращения украинской правительственной делегации из Давоса.
REUTERS
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк инициирует заседание Совета по финансовой стабильности, посвященное вопросам стабилизации валютного курса и сдерживания инфляции в Украине.
Об этом он сказал в ходе заседания правительства.
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Как ожидается, заседание состоится после возвращения украинской правительственной делегации из Давоса, где сегодня, 20 января, открылся ежегодный Всемирный экономический форум.
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