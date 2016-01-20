ВТО в феврале рассмотрит жалобу Украины на Россию - торгпред
Жалоба будет рассмотрена во второй половине февраля.
Генеральный совет Всемирной торговой организации во второй половине февраля рассмотрит жалобу Украины на остановку транзита со стороны Российской Федерации, заявила торговый представитель Украины Наталья Микольская на заседании Кабинета министров в среду.
"Мы ожидаем, что этот вопрос (остановки транзита - УНИАН) будет рассматриваться Генеральным советом ВТО во второй половине февраля. Мы вместе с нашими партнерами, которые пострадали от этого, а также Европейским Союзом, американскими партнерами и другими, которые поддерживают позицию Украины о незаконности действий Российской Федерации, будем поднимать этот вопрос и требовать отмены запрета транзита", - сказала она.
При этом Микольская отметила, что ВТО не имеет полномочий по применению санкционных мер в отношении России, однако следующим шагом Украины все же будет направление иска в организацию.
"В данном случае мы считаем, что следующим нашим шагом будет направление иска, обращение к процедуре по урегулированию противоречий", - подчеркнула торгпред.
По словам Микольской, целью иска станет привлечение внимания международных партнеров к незаконным мерам со стороны РФ, а также поиск компенсаторов потери российского рынка.
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Как сообщал УНИАН, Украина 6 января направила членам Всемирной торговой организации (ВТО) заявление о торговой дискриминации со стороны России, включая эмбарго и ограничение транзита.
В декабре 2015 года российская власть приняла ряд решений, которые ограничивают, а в некоторых сегментах полностью отменяют торговые отношения с Украиной. Среди таких решений - приостановление Россией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины в рамках СНГ. Ограничительные меры вступили в силу с 1 января 2016 года. Следом, 2 января, Украина ввела "зеркальные" торговые меры, а именно - импортные пошлины на широкий спектр российских товаров и товарных групп в размере от 1,5% до 19%. Часть сборов имеет переходный период в 3-5 лет. С 4 января Россия полностью запретила транзит украинского экспорта по российской территории. По подсчетам Минэкономразвития, объем транзита составляет порядка 1,8 миллиарда долларов в год.