ВТО в феврале рассмотрит жалобу Украины на Россию - торгпред

Генеральный совет Всемирной торговой организации во второй половине февраля рассмотрит жалобу Украины на остановку транзита со стороны Российской Федерации, заявила торговый представитель Украины Наталья Микольская на заседании Кабинета министров в среду.

"Мы ожидаем, что этот вопрос (остановки транзита - УНИАН) будет рассматриваться Генеральным советом ВТО во второй половине февраля. Мы вместе с нашими партнерами, которые пострадали от этого, а также Европейским Союзом, американскими партнерами и другими, которые поддерживают позицию Украины о незаконности действий Российской Федерации, будем поднимать этот вопрос и требовать отмены запрета транзита", - сказала она.

При этом Микольская отметила, что ВТО не имеет полномочий по применению санкционных мер в отношении России, однако следующим шагом Украины все же будет направление иска в организацию.

"В данном случае мы считаем, что следующим нашим шагом будет направление иска, обращение к процедуре по урегулированию противоречий", - подчеркнула торгпред.

По словам Микольской, целью иска станет привлечение внимания международных партнеров к незаконным мерам со стороны РФ, а также поиск компенсаторов потери российского рынка.

Читайте такжеУкраина пока не собирается вводить запрет на транзит российских товаров

Как сообщал УНИАН, Украина 6 января направила членам Всемирной торговой организации (ВТО) заявление о торговой дискриминации со стороны России, включая эмбарго и ограничение транзита.

В декабре 2015 года российская власть приняла ряд решений, которые ограничивают, а в некоторых сегментах полностью отменяют торговые отношения с Украиной. Среди таких решений - приостановление Россией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины в рамках СНГ. Ограничительные меры вступили в силу с 1 января 2016 года. Следом, 2 января, Украина ввела "зеркальные" торговые меры, а именно - импортные пошлины на широкий спектр российских товаров и товарных групп в размере от 1,5% до 19%. Часть сборов имеет переходный период в 3-5 лет. С 4 января Россия полностью запретила транзит украинского экспорта по российской территории. По подсчетам Минэкономразвития, объем транзита составляет порядка 1,8 миллиарда долларов в год.