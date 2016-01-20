Эксперт спрогнозировал, когда курс гривни укрепится к доллару

Экс-заместитель главы Национального банка Украины, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко прогнозирует укрепление курса гривни к доллару во втором квартале 2016 года.

"По моим расчетам, со второго квартала есть все основания для укрепления гривни", - сказал он во время брифинга.

Согласно оценкам Савченко, в первом квартале года ожидается рост курса, однако он не превысит 26-28 гривень за доллар.

"Если не будет грубых ошибок Национального банка и Кабинета министров, то курс ниже 28 упасть просто не может", - заявил он.

Также эксперт отметил, что при условии неизменности экономической, монетарной и валютно-курсовой политики курс гривни к концу года составит порядка 25 гривень за доллар.

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Как сообщал УНИАН, бюджет Украины на 2016 год предполагает дефицит бюджета на уровне 3,7% ВВП, повышение социальных стандартов на уровне 12%, инфляцию в 12%, курс гривни на уровне 24,1 гривни за доллар и объем расходов на оборону в объеме порядка 113 миллиардов гривень.

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Глава НБУ Валерия Гонтарева в конце декабря 2015 года заявляла, что прогноз курса гривни на 2016 год, заложенный в государственный бюджет, является реалистичным, тем не менее, существуют риски, которые могут воспрепятствовать его реализации, среди которых выделила риски ухудшения внешней конъюнктуры мировых рынков, в особенности продолжения снижения цен на сталь и зерновые, и начатый ФРС США цикл повышения ставок, что создает давление на валюты развивающихся стран.