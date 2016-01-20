Яценюк поручил подготовить расширенный список кандидатур на введение санкций

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил на заседании правительства.

Читайте такжеНа финансирование силовых ведомств в этом году выделено 114 миллиардов гривень - Яценюк

В частности, обращаясь к министру юстиции Павлу Петренко и министру иностранных дел Павлу Климкину, Яценюк сказал: "пожалуйста, пригласите членов так называемого санкционного комитета. Давайте подготовим новые предложения на заседание Совета национальной безопасности и обороны от Кабинета министров относительно расширения перечня физических и юридических лиц, в отношении которых Украинское государство введет санкции".

Как сообщал УНИАН, 16 сентября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

24 ноября 2015 г. министр информационной политики Украины Юрий Стець заявил, что рабочая группа с участием представителей Министерства информационной политики и представителей парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики разработала предложения по изменению списка лиц, в отношении которых Украина ввела санкции.