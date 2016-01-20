Российский рубль установил исторический антирекорд

Курс доллара на Московской бирже достиг самого высокого значения со времен деноминации 1998 года. На максимуме курс доллара достиг отметки 80,773 руб., что на 2,212 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Предыдущий раз рекорд курса доллара был зафиксирован 16 декабря 2014 года, когда он составил 80,1 руб., пишет РБК.

Курс евро на Московской бирже сегодня также растет, поднявшись на максимуме до отметки 88,146 руб., что на 2,426 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Впрочем, до исторического рекорда курсу евро пока еще далеко. Максимальный курс был зафиксирован 16 декабря 2014 года, когда цена евро на Московской бирже поднималась до 100,74 руб.

Официальный курс доллара с 21 января 2016 года установлен ЦБ РФ на уровне 79,4614 руб., официальный курс евро — 87,0341 руб.

Аналитики Sberbank CIB Том Левинсон, Владимир Пантюшин и Искандер Луцко отмечают, что давление на рубль, подталкивая пару доллар/рубль к отметке 80, оказывают цены на нефть.

В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в марте 2016 года опускалась до $27,79.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф предсказывал, что доллар может подорожать до 80 руб. именно в случае падения цены на нефть до $25.

Накануне экономисты Bank of America подсчитали, что при падении цены на нефть до $25 за баррель для бездефицитного исполнения российского бюджета на 2016 год доллар должен стоить 210 руб.