В НАБУ заявляют, что не расследуют уголовное производство против Гонтаревой

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не ведет расследования уголовного производства в отношении председателя Национального банка Валерии Гонтаревой.

Об этом говорится в разъяснении НАБУ, переданном УНИАН.

Отмечается, что НАБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст.364 Уголовного кодекса Украины, по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Нацбанка Украины.

Соответствующие сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований в ответ на обращение в Специализированную антикоррупционную прокуратуру председателя правления общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина.

В настоящее время по уголовному производству проводится комплекс следственных действий, направленных на установление признаков уголовного правонарушения и лиц, его совершивших.

«Обращаем внимание, пока НАБУ не расследует дело против персонально председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, как это сообщается в некоторых средствах массовой информации», - подчеркнули в НАБУ.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о начале расследования Национального антикоррупционного бюро Украины в отношении главы НБУ Валерии Гонтаревой из-за оформленного на ее сына депозита в «Дельта Банке».

В Нацбанке заявили, что узнали о начале расследования из средств массовой информации и не получали такой информации от самого бюро, однако обещают всестороннюю помощь в проведении этого расследования.

«Работа Национального антикоррупционного бюро - выявить в рамках досудебного расследования, были признаки преступления или нет. Также отметим, что о заведении уголовного дела в Национальном банке узнали из СМИ. В Национальный банк от НАБ не поступала информация о возбуждении указанного уголовного производства. Если НАБ обратится в НБУ - мы предложим им всестороннюю помощь в этом вопросе», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также в сообщении отмечается, что в рамках нового Уголовно-процессуального кодекса Украины уголовные правонарушения открываются автоматически после поступления любой информации о таком правонарушении, но при этом внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований не означает, что уголовное преступление действительно имело место.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил выплаты по общему реестру вкладчиков ликвидируемого «Дельта Банка», которые продолжались с 3 декабря 2015 года по 15 января 2016 года включительно.

8 октября 2015 года Фонд гарантирования приступил к ликвидации крупнейшего финучреждения, попавшего в управление фонда за всю историю банковской системы Украины, – «Дельта Банка», которая продлится два года – до 4 октября 2017 года включительно.

Со 2 марта прошлого года в банке работала временная администрация на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным. В период временной администрации фонд выплатил вкладчикам банка 8,47 млрд грн возмещения по вкладам.

В июле 2015 года Печерский суд дал разрешение Генпрокуратуре на проведение внеплановой ревизионной проверки банка по факту приобретения им за счет средств полученного от НБУ рефинансирования на 4,1 млрд грн валюты на 535,3 млн долл. и перечисления их за границу 12 компаниям своих сотрудников.

Президент Украины Петр Порошенко 9 октября 2015 года обратился к генпрокурору Виктору Шокину с просьбой взять под личный контроль расследование уголовных дел, связанных с неплатежеспособностью и ликвидацией «Дельта Банка», отвечая на электронную петицию от 1 сентября, которую подписали более 28 тысяч граждан.

«Дельта Банк» работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основным акционером банка являлся бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей 29,39%.