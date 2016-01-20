Frankfurter Allgemeine: страх Пекина

В статье Хендрика Анкенбранда под названием "Страх Пекина", опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine, пишется о том, что такого медленного роста вторая по величине экономика в мире не знала уже больше четверти века. По официальным данным, валовой внутренний продукт Китая в прошлом году вырос почти на 7% по сравнению с предыдущим годом. Учитывая экономическую ситуацию в Германии или США, это может показаться динамическим развитием. Но даже если забыть о том, что статистика Китая может быть приукрашена, официальные данные говорят об огромной разнице с процветанием предыдущих лет. Последствия этого неизбежны.

В отличие от развитых стран Запада, Китай по-прежнему остается развивающейся страной. В миллиардном государстве, где живет пятая часть всего человечества, ВВП на душу населения составляет лишь одну треть от немецкого или американского. Это представляет угрозу для стабильности авторитарного режима, чья легитимность базируется исключительно на обещании, в ближайшие 5 лет привести народ к "умеренному процветанию", а затем – к мировому стандарту.

Почти ежедневно китайское руководство торжественно обещает реорганизовать экономическую модель. Сегодня в стране постоянно растущую занятость и доходы, в основном, обеспечивают инвестиции в недвижимость и инфраструктура. Сейчас государственные предприятия столкнулись с большими долгами и избытком мощностей, граждане страдают от загрязнения окружающей среды. В будущем, инновационная "экономика услуг" должна открыть новые источники роста и производить более конкурентоспособную продукцию, что позволит повысить ее рыночную стоимость.

Однако, для этого Пекин должен будет сделать ставку на свободный оборот капитала, обмен идеями и сотрудниками, и отказаться от контроля над управляемой государством экономикой. В своих выступлениях, правительство время от времени выражает желание улучшить ситуацию. Но вмешательство на финансовых рынках свидетельствует о страхе. Если в этом году разорившиеся государственные предприятия уволят огромное количество рабочих, то Пекин, по старому примеру, может поддержать экономику новыми миллиардами, и, таким образом, упустить шанс провести столь необходимые реформы. Для мировой экономики, и особенно для самого Китая, это довольно сомнительные перспективы.