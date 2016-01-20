"Отличный повод": Путин увидел новые возможности в обвале рубля

Об этом сообщает «Газеты.Ru».

«Два последних года были достаточно сложными для экономики, объективные трудности затронули практически все ее секторы, но нужно отметить, что в целом бизнес выстоял, в том числе малый», - уверен российский президент.

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Более того, президент убежден, что обвал рубля и курсовая разница - это отличный повод, чтобы ею воспользоваться, так как открываются новые возможности для бизнеса, пишет издание.

Как сообщал УНИАН, курс доллара в ходе торгов превысил 80 руб., евро приблизился к 88 руб.