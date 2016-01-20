Яценюк анонсировал встречу Порошенко с главой МВФ Лагард в Давосе
15:10, 20 января 2016Финансы
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Президент Петр Порошенко в рамках работы на Всемирном экономическом форуме в Давосе встретится с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард.
Лагард проведет зустрыч с Порошенко / Фото УНИАН
Об этом сообщил премьер-министр Арсений Яценюк. «Я знаю, что президент встретится с директором-распорядителем МВФ», - сказал премьер.
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Ранее глава государства также анонсировал встречу с представителями МВФ, а министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус отмечал, что в числе ключевых дискуссий - переговоры с главами торговых ведомств США и Канады.
Всемирный экономический форум начал свою работу сегодня, 20 января.
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