Яценюк анонсировал встречу Порошенко с главой МВФ Лагард в Давосе

Об этом сообщил премьер-министр Арсений Яценюк. «Я знаю, что президент встретится с директором-распорядителем МВФ», - сказал премьер.

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Ранее глава государства также анонсировал встречу с представителями МВФ, а министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус отмечал, что в числе ключевых дискуссий - переговоры с главами торговых ведомств США и Канады.

Всемирный экономический форум начал свою работу сегодня, 20 января.