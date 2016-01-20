В правительстве РФ посоветовали россиянам меньше думать о курсе рубля

Первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов посоветовал россиянам меньше внимания обращать на изменение курса рубля, сообщает Lenta.ru.

Об этом он заявил в среду, 20 января, отвечая на вопрос Rambler News Service о необходимости возобновления валютных интервенций Центробанка.

"Вроде все нормально. Какие интервенции? Надо меньше смотреть на курсы (валют)", - подчеркнул он.

В ходе торгов на Московской бирже 20 января курс рубля рухнул 80,5 за доллар, установив тем самым новый исторический антирекорд. Курс европейской валюты превысил отметку в 88 рублей. Рубль падает следом за снижением цен на нефть. Так, 18 января цена нефтяной корзины ОПЕК опустилась до минимума за 13 лет - 24,74 доллара за баррель.

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Центробанк отменил регулярные валютные интервенции и коридор бивалютной корзины 10 ноября 2014 года. Таким образом регулятор фактически отпустил национальную валюту в свободное плавание. Представители Центробанка неоднократно заявляли, что видят своей задачей регулирование уровня инфляции в стране при том, что курс рубля будет формироваться на свободном рынке.