Украина не будет запрещать реализацию российских товаров, подпадающих под эмбарго - торпред

Украина не будет запрещать реализацию внутри страны товаров, подпадающих под эмбарго, сообщила журналистам торговый представитель Наталья Микольская в перерыве заседания правительства в среду.

"Обращаю ваше внимание, что мы наложили запрет на импорт (части - УНИАН) товаров из Российской Федерации. Украина на запретит реализацию товаров, которые были уже ввезены на территорию Украины. Мы не собираемся наказывать наших хозяйствующих субъектов, которые уже ввезли продукцию, расплатились и должны ее реализовать”, - сказала она.

По словам Микольской, в Украине были зафиксированы случаи продажи запрещенной российской продукции под кодами товаров, которые не ввозились на территорию страны и, соответственно, не попали под эмбарго.

“Необходимо внимательно следить за кодами товаров, которые приобретаются”, - отметила торговый представитель.

Читайте такжеКабмин утвердил расширенный перечень российских товаров, попадающих под эмбарго

Как сообщал УНИАН, Украина также не будет запрещать российский транзит через свою территорию, поскольку это противоречит базовым принципам международного торгового законодательства.

В декабре 2015 года российская власть приняла ряд решений, которые ограничивают, а в некоторых сегментах полностью отменяют торговые отношения с Украиной. Среди таких решений - приостановление Россией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины в рамках СНГ. Ограничительные меры вступили в силу с 1 января 2016 года. Следом, 2 января, Украина ввела "зеркальные" торговые меры, а именно - импортные пошлины на широкий спектр российских товаров и товарных групп в размере от 1,5% до 19%. Часть сборов имеет переходный период в 3-5 лет. С 4 января Россия полностью запретила транзит украинского экспорта по российской территории. По подсчетам Минэкономразвития, объем транзита составляет порядка 1,8 млрд долл. в год.