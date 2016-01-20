Гонтарева поехала на Всемирный экономический форум в Давос

Как сообщается на сайте НБУ, в рамках форума Гонтарева примет участие в ряде рабочих встреч с иностранными коллегами - руководителями центробанков и международных партнеров Украины, включая Международный валютный фонд и Европейский банк реконструкции и развития.

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Ранее о своем участии в форуме сообщила министр финансов Украины Наталия Яресько, которая помимо посещения мероприятий и встреч в рамках форума планирует провести еще более 15 рабочих встреч с иностранными коллегами-министрами финансов других стран и руководством международных финансовых организаций-партнеров Украины.

Справка УНИАН. Всемирный экономический форум основан 1971 профессором Клаусом Швабом. Нынешняя встреча в рамках Форума будет 46-й. Официальной темой нынешней сессии Форума является «Четвертая промышленная революция». Внимание участников будет сконцентрировано на перспективах инновационного развития мировой экономики.

В рамках Форума соберется 2500 участников из 99 стран мира, среди которых 40 глав государств и правительств, представители крупного бизнеса, государственные и общественные деятели, ученые и известные личности мира искусства, музыки и кинематографии. Среди вопросов, которые будут рассматриваться в рамках главной темы – «Укрощение четвертой промышленной революции», проблемы безопасности, изменение климата, цены на энергоносители и сырьевые товары, проблемы развития мировой экономики в условиях формирования нового миропорядка.