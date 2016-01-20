Яресько в Давосе обсудила условия получения Украиной третьего транша финпомощи ЕС

Министр финансов Украины Наталия Яресько в рамках мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) обсудила с еврокомиссаром по экономическим и финансовым вопросам Пьером Московиси условия получения Украиной третьего транша макрофинансовой помощи Европейского Союза.

Об этом министр написала на своей странице в социальной сети Facebook.

«Приятная встреча с другом и партнером Украины, еврокомиссаром по экономическим и финансовым вопросам Пьером Московиси в Давосе. Мы обсудили важные условия для получения третьего транша в рамках макрофинансовой помощи ЕС Украине, а также каким образом мы будем сотрудничать, чтобы ускорить реформу администрирования налогов и на таможне», - написала Яресько.

Она отметила, что успех на этом поприще, а также в рамках децентрализации и борьбы с коррупцией – это основа для улучшения инвестиционного климата в Украине.

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Также министр сообщила о проведенной встрече с руководством инвестиционной компании Lazard, которая оказывала нашей стране услуги советника во время проведения долговой операции с еврооблигациями. «Отличная встреча с Матье Пигассом, Кеном Джейкобсом и Мишелем Ламаршем из компании Lazard. Ищем пути для расширения сотрудничества, привлечения инвестиций в Украину», - написала она в своем Twitter.

Как сообщал УНИАН, официальная делегация Украины отбыла для участия в мероприятиях Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария), где состоятся ряд встреч с международными партнерами нашей страны, включая Международный валютный фонд и Европейский банк реконструкции и развития.

Украина и Евросоюз 22 мая 2015 года подписали Меморандум о получении Украиной макрофинансовой помощи в размере 1 млрд 800 млн евро, которая поступает тремя траншами. Первый транш получен в 2015 году.