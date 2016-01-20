"Дочки" российских банков в Украине зарабатывают на падении курса гривни - эксперт

Дочерние предприятия российских банков в Украине скупают доллары на украинском рынке, что вызывает последующий рост курса гривни к доллару, заявил экс-заместитель главы Национального банка Украины, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко во время брифинга.

«Российские банки все входят в пул «белых» банков, которые допускаются в первую очередь и к рынку рефинансирования, и к валютному рынку и скупают доллары. Когда они покупают доллары, падает курс гривни, и на этом они зарабатывают. И перечисляют обычно в материнские структуры. По моим расчетам, это 100-150 млн долл.», - сказал он.

Таким образом, по словам эксперта, Национальному банку следует ввести ограничения, согласно которым банки каждого отдельно взятого иностранного государства смогут занимать долю не более 8% в украинской банковской системе, в особенности, если речь идет о государственных банках. Савченко подчеркнул, что устанавливать лимит на уровне более 8% опасно, поскольку при условии одновременного изъятия более 8% активов из банковского оборота «банковская система останавливается». В то же время он заявил, что выступает против полного запрета присутствия российских государственных банков в Украине.

«Если речь идет о государственных банках, то у нас только Россия имеет государственные банки на территории Украины. И здесь можно поставить вопрос о перспективах запрета присутствия государственных банков других стран на территории Украины, особенно в условиях войны. Но я выступаю против, потому что это просто приведет к остановке украинской банковской системы», - сказал Савченко.

Согласно оценкам эксперта, доля российских банков в Украине на сегодняшний день составляет порядка 18-20%.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 19 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,00/25,25 грн/долл. Таким образом, девальвация гривни с начала года достигла 5%.

НБУ в марте 2015 года ввел ряд жестких ограничений на валютном рынке для остановки стремительной девальвации гривни, которая в феврале обесценилась к доллару США по официальному курсу до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения ограничений и получения первого транша от МВФ в рамках новой программы, гривня менее чем за две недели укрепилась и колебалась в пределах 21-23 грн/долл. до октября. Национальный банк с 18 сентября ввел практику проведения регулярных аукционов по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения золотовалютных резервов. В конце октября котировки на межбанке сдвинулись в сторону ослабления гривни – до 23-24 грн/долл., в связи с чем с 30 октября Нацбанк сменил назначение аукционов и начал также продавать валюту.

Бюджет Украины на 2016 год предполагает курс гривни на уровне 24,1 грн за доллар.