Российский рубль ускорил падение: доллар впервые в истории превысил 81 рубль

​На Московской бирже ускорилось падение рубля. Курс доллара впервые со времен деноминации 1998 года перевалил за 81 руб., достигнув на максимуме отметки 81,07 руб., что на 2,509 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов, сообщает РБК.

Курс евро на Московской бирже также вырос более чем на 2 руб. На пике стоимость единой европейской валюты достигла отметки 88,487 руб., что на 2,767 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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Обвал рубля происходит на фоне небольшого снижения мировых цен на нефть. В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в марте 2016 года опускалась до $27,72, что на 3,6% ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Официальный курс доллара сегодня впервые поднялся выше 79 руб. — с 21 января 2016 года установлен​ ЦБ РФ на уровне 79,4614 руб., официальный курс евро — 87,0314 руб.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сегодня заявила, что курс рубля близок с фундаментально обоснованному.

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Ранее сегодня президент России Владимир Путин, выступая на Всероссийском форуме предпринимателей, организованным организацией «ОПОРА России», подчеркнул, что падение курса рубля открывает для российских бизнесменов «дополнительные возможности».