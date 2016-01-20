Розничная торговля в Украине за год упала почти на 21%

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики. Согласно сообщению, больше всего снизился оборот розничной торговли в Луганской и Донецкой областях – на 71,5% и 66,4%, до 7,9 млрд грн и 31,2 млрд грн соответственно.

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Наименьшее сокращение розничного товарооборота наблюдалось в Киевской (на 12,5%, до 52,1 млрд грн) и Кировоградской (на 12,6%, до 21,7 млрд грн) областях. При этом розничный товарооборот в Киеве в 2015 году снизился на 14,6% - до 158,5 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году розничный товарооборот в Украине сократился на 8,6% по сравнению с 2013 годом – до 903,535 млрд грн