Международное энергетическое агентство: российская экономика может рухнуть на 10%

При текущих ценах на нефть российская экономика может рухнуть на 10%. Такое мнение в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе выразил глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол, передает Gazeta.ru cо ссылкой на Reuters.

«Если цена на нефть останется на уровне $30 за баррель в 2016 году, страны Ближнего Востока потеряют треть своих ВВП, Россия потеряет 10% ВВП», — заявил Бирол в Давосе.

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Ранее Международный валютый фонд (МВФ) понизил экономический прогноз по России на 2016 год, предсказывая, что ВВП страны сократится на 1% вместо 0,6%, ожидаемых ранее.