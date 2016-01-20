Международное энергетическое агентство: российская экономика может рухнуть на 10%
18:27, 20 января 2016Финансы
3413
«Если цена на нефть останется на уровне $30 за баррель в 2016 году, страны Ближнего Востока потеряют треть своих ВВП, Россия потеряет 10% ВВП», — заявил глава МЭА в Давосе.
МЭА допускает обвал ВВП России на 10% / Фото УНИАН
При текущих ценах на нефть российская экономика может рухнуть на 10%. Такое мнение в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе выразил глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол, передает Gazeta.ru cо ссылкой на Reuters.
«Если цена на нефть останется на уровне $30 за баррель в 2016 году, страны Ближнего Востока потеряют треть своих ВВП, Россия потеряет 10% ВВП», — заявил Бирол в Давосе.
Читайте такжеРоссийский рубль ускорил падение: доллар впервые в истории превысил 81 рубль
Ранее Международный валютый фонд (МВФ) понизил экономический прогноз по России на 2016 год, предсказывая, что ВВП страны сократится на 1% вместо 0,6%, ожидаемых ранее.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter