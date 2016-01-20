Гривня укрепилась еще на 10 копеек - 24,60 за доллар

В среду, 20 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,45/24,60 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,6650/26,8280 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3010/0,3040 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 24,6610 грн/долл., к этому часу было заключено 611 сделок на сумму 499,17 млн долл.