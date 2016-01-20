В России евро впервые с "черного вторника" 2014 года подскочил выше 89 рублей

В России курс евро по состоянию на 18:43 достиг отметки в 89,301 руб. и таким образом вырос на 4,18% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия. Максимальное значение курса — 89,424 руб.

Ранее курс доллара впервые со времен деноминации 1998 года перевалил за 81 руб. По состоянию на 18:52 мск вырос на 4,08% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 81,769 руб. Максимальное значение курса американской валюты в среду – 81,937 руб., пишет РБК.

Официальный курс доллара с 21 января 2016 года установлен ЦБ РФ на уровне 79,4614 руб., официальный курс евро — 87,0341 руб.

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Вечером цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте составила $27,64, упав на 4,052%. Накануне цена Brent поднималась выше отметки в $30.