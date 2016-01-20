Яресько обсудила с Минфином США шаги для получения третьей кредитной гарантии на $1 миллиард

Министр финансов Украины Наталия Яресько в рамках мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) обсудила следующие шаги для получения нашей страной третьей кредитной гарантии США на 1 млрд долл. с заместителем министра финансов США Натаном Шитсом.

«Имела удовольствие встретиться с заместителем министра финансов США Натаном Шитсом. Обсудили следующие шаги для разблокировки третьей кредитной гарантии США на 1 млрд долл.», - написала министр в своем Twitter.

Ранее Яресько сообщила, что в рамках мероприятий форума в Давосе обсудила с еврокомиссаром по экономическим и финансовым вопросам Пьером Московиси условия получения Украиной третьего транша макрофинансовой помощи Европейского Союза.

Также министр сообщила о проведенной встрече с руководством инвестиционной компании Lazard, которая оказывала нашей стране услуги советника во время проведения долговой операции с еврооблигациями, в ходе в ходе которой собеседники обсудили вопросы расширения сотрудничества и привлечения инвестиций в Украину.

Как сообщал УНИАН, официальная делегация Украины отбыла для участия в мероприятиях Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария), где состоятся ряд встреч с международными партнерами нашей страны, включая Международный валютный фонд и Европейский банк реконструкции и развития.

Украина и Евросоюз 22 мая 2015 года подписали Меморандум о получении Украиной макрофинансовой помощи в размере 1 млрд 800 млн евро, которая поступает тремя траншами. Первый транш получен в 2015 году.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2015 года Украина и США подписали декларацию о предоставлении Киеву кредитных гарантий правительства Соединенных Штатов в объеме 2 млрд долл. Тогда же министр финансов США Джейкоб Лью заявил, что правительство США намерено предложить Конгрессу увеличить пакет кредитных гарантий до 3 млрд долл. в случае проведения в Украине реформ в сфере преодоления коррупции, реформирования энергосектора, улучшения делового климата. Первый транш гарантий Украина получила в июне текущего года и тут же выпустила евробонды на эту сумму. В 2014 году Украина также получила 1 млрд долл. кредитных гарантий от правительства США.