"Черная среда" для российской валюты: доллар выше 82, евро дороже 90 рублей

В России доллар обновил исторический минимум, поднявшись выше 82 рублей, евро превысил 90 рублей впервые с декабря 2014 года, сообщает РИА Новости.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.34 мск рос на 3,76 рубля — до 82,32 рубля, курс евро — на 4,17 рубля — до 89,89 рубля (уже поднимался до 90,1 рубля), следует из данных Московской биржи.

Курс рубля в течение сессии среды торговался в ощутимом минусе вслед за нефтью, обновлявшей многолетние минимумы.

Отрицательная динамика нефтяных торгов связана с возвращением иранской нефти на мировой рынок после снятия с Тегерана санкций.

Участники рынка ожидают, что иранская сторона сможет в течение нескольких недель нарастить поставки нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.

Кроме того, Международное энергетическое агентство (МЭА) в январском докладе во вторник заявило, что не исключает дальнейшего снижения мировых цен на нефть на фоне сохранения в 2016 году превышения предложения над спросом. Агентство ожидает, что третий год подряд предложение будет превышать спрос на один миллион баррелей в день.

На этом фоне цена сорта Brent обвалилась в район 27,3 доллара за баррель – минимума с конца 2003 года.

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В результате валюта РФ вечером теряла более 4% против доллара и евро, которые выросли в район 82,5 рубля и 90 рублей соответственно. Такого мощного однодневного ослабления рубля не отмечалось уже несколько месяцев. Объем торгов также вырос – почти до 7 миллиардов долларов по контрактам с поставками "завтра".

Цена на нефть, номинированная в рублях, при этом колеблется ниже 2,3 тысячи рублей за баррель.