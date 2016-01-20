МВФ видит пользу для экономики Европы от притока беженцев

Беспрецедентный приток беженцев даст европейской экономике значительный стимул для роста, говорится в исследовании МВФ, опубликованном на сайте организации, сообщает РБК.

Согласно базовому сценарию, в 2017 году ВВП Евросоюза увеличится на 0,13% только за счет миграции.

В частности, ВВП Германии, которая в прошлом году приняла около 1 млн беженцев, по прогнозу авторов доклада, должен вырасти в 2017 году на 0,3%. Мигранты помогут экономике Швеции увеличиться на 0,4%, а Австрии — на 0,5%, согласно базовому сценарию.

В исследовании отмечается, что Евросоюз будет пользоваться выгодами от обеспечения мигрантов рабочими местами, увеличивая гибкость рынка труда.

Как заявила Bloomberg одна из авторов доклада Энрика Детраджаке, «негативный эффект от увеличения иммиграции, скорее всего, будет краткосрочным и временным». Позитивный эффект, по ее мнению, должен последовать немедленно благодаря увеличению финансирования на решение проблемы беженцев.

К 2020 году совокупный ВВП трех стран, являющихся конечными пунктами миграции, вырастет на 1,1% выше расчетного при условии, что их правительства смогут успешно интегрировать мигрантов на рынок труда.