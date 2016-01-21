Deutsche Bank собирается объявить о потерях в 7,3 миллиарда долларов - BBC

Об этом сообщает BBC Украина.

В банке говорят, что такие потери вызвали судебные расходы, амортизация стоимости активов и затраты на реструктуризацию.

В заявлении Deutsche Bank также объявил, что ожидает убытки в четвертом квартале прошлого года на уровне 2,3 млрд долларов.

Ожидается, что свои цифры по 2015 год банк объявит 28 января.

Ранее немецкий банк попал в ряд крупных скандалов.

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Так весной прошлого года американский и британский финансовые регуляторы оштрафовали банк на рекордную общую сумму в 2,5 млрд долларов за его роль в попытках манипуляций средневзвешенной процентной ставке кредитования на лондонском межбанковском рынке (LIBOR).

В конце мая 2015 года стало известно, что Deutsche Bank также начал внутреннее расследование в отношении своего российского представительства, сотрудников которого заподозрили в отмывании денег.