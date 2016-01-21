Украинцы в прошлом году заплатили более 9 миллиардов гривень военного сбора

Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

При этом в декабре 2015 года в государственный бюджет поступило 1,1 млрд грн военного сбора, что составляет 138,5% выполнения индикативного показателя.

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Как сообщал УНИАН, военный сбор введен с 3 августа 2014 года. Его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения.

Плательщиками сбора являются физические лица - резиденты, которые получают доходы как в Украине, так и за ее пределами, физические лица -нерезиденты, получающие доходы в Украине, а также налоговые агенты.

Для резидента объектом обложения сбором является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход; доходы из источника их происхождения в Украине, которые окончательно облагаются при их начислении; иностранные доходы, полученные из источников за пределами Украины.

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Объектом налогообложения нерезидента является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход из источника его происхождения в Украине; доходы из источника их происхождения в Украине, которые окончательно облагаются при их начисления.