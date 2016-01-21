Нацбанк укрепил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2466.1043 (20 января – 2484.4282)

100 EUR – 2689.7800 (20 января – 2700.0766)

10 RUR – 3.1035 (20 января – 3.1654)

Как сообщал УНИАН, в среду, 20 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,45/24,60 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,6650/26,8280 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3010/0,3040 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 24,6610 грн/долл., к этому часу было заключено 611 сделок на сумму 499,17 млн долл.